Глава итальянских судей выступил в защиту ВАР

Глава судейского корпуса Италии Марсело Ниччи выступил в защиту системы видеопомощи арбитрам (ВАР). Технология применяется в чемпионате Италии с начала сезона-2017/18.

- Из 900 инцидентов ошибки были допущены в пяти случаях, - цитирует Radio Crc Ниччи. - Это лучше, чем прогнозировалось. ВАР отчистил судей. Они знают, что если ошибутся, кто-то исправит это. Мы все еще находимся на стадии эксперимента.

Мы откроем комнату ВАР в Коверчано (Район на северо-востоке Флоренции. - Прим. "СЭ"). Она будет использоваться иностранными делегациями, которые смогут учиться там. Мы должны поддерживать эту технологию.