Бывший игрок "Сиэтла", "Милуоки", "Лейкерс", "Бостон" и "Майами" Гэри Пэйтон получил именную футболку "Ювентуса". Как сообщает пресс-служба итальянцев, на игровой майке баскетболиста на спине 20-й номер, под которым он выступал в НБА.

Пэйтон является двукратным олимпийским чемпионом в составе сборной США. В 2013 году он был внесен в Зал слабы баскетбола.