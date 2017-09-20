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17:28 | Футбол — Италия

Гэри Пэйтон получил именную футболку "Ювентуса"


Бывший игрок "Сиэтла", "Милуоки", "Лейкерс", "Бостон" и "Майами" Гэри Пэйтон получил именную футболку "Ювентуса". Как сообщает пресс-служба итальянцев, на игровой майке баскетболиста на спине 20-й номер, под которым он выступал в НБА.

Пэйтон является двукратным олимпийским чемпионом в составе сборной США. В 2013 году он был внесен в Зал слабы баскетбола.

 

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