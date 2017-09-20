Бывший игрок "Сиэтла", "Милуоки", "Лейкерс", "Бостон" и "Майами" Гэри Пэйтон получил именную футболку "Ювентуса". Как сообщает пресс-служба итальянцев, на игровой майке баскетболиста на спине 20-й номер, под которым он выступал в НБА.
Пэйтон является двукратным олимпийским чемпионом в составе сборной США. В 2013 году он был внесен в Зал слабы баскетбола.
Vi presentiamo un nuovo Bianconero... ⚪⚫ "The Glove" @GaryPayton_20 😉🇺🇸🏀💪 pic.twitter.com/XIovaHAy9A– JuventusFC (@juventusfc) 20 сентября 2017 г.