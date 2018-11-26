Генуэзское дерби между "Дженоа" и "Сампдорией" завершилось вничью

"Дженоа" и "Сампдория" сыграли вничью в матче 13-го тура чемпионата Италии - 1:1. На гол Фабио Квальяреллы точным ударом с пенальти ответил Кшиштоф Пентек.

Обе генуэзские команды находятся в середине турнирной таблицы. На счету "Сампы" 16 очков, у "Дженоа" - 15.

Чемпионат Италии

Серия А

13-й тур

"Дженоа" - "Сампдория" - 1:1 (1:1)

Голы: Квальярелла, 8 (0:1). Пентек, 17 - с пенальти (1:1).

"Дженоа": Раду, Кришито, Бираски, Ромеро, Мигел Велозу, Лазович (Педру Перейра, 71), Хильемарк, Ромулу, Бесса (Сандру, 83), Пентек, Куаме.

"Сампдория": Аудеро, Берешиньски, Мурру, Тонелли, Андерсен, Экдаль, Рамирес (Сапонара, 73), Прат, Янкто, Квальярелла, Дефрель (Капрари, 52).

Предупреждения: Аудеро, 17. Кришито, 73. Сандру, 85.

Судья: Довери.

25 ноября. Генуя. Стадион "Luigi Ferraris".