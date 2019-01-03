Генеральный директор "Ювентуса": "Когда узнал, что Роналду хочет подписать контракт с "Юве", подумал, что это шутка"

Генеральный директор "Ювентуса" Фабио Паратичи рассказал о трансфере нападающего Криштиану Роналду из "Реала" в туринский клуб. Напомним, что 46-летний менеджер сыграл важную роль при переходе португальца.

- Роналду - это Роналду, тут больше нечего сказать, - приводит Football Italia слова Паратичи. - Мы довольны им, и не только с технической точки зрения. Он так много работает каждый день и является примером. Когда другие видят парня, который так работает, все чувствуют, что обязаны делать то же самое.

Все произошло очень быстро. Это был исторический трансфер, и мы должны поблагодарить президента клуба и "Реал", потому что продать такого игрока непросто. Первый контакт был в четвертьфинале Лиги чемпионов, Хорхе Мендес сказал мне, что Криштиану Роналду хотел подписать контракт с "Ювентусом". Я подумал, что это шутка, потом мы встретились, чтобы обсудить это.

В тот момент я понял, что мы можем попытаться, и я пошел поговорить с президентом клуба Андреа Аньелли. Это было непросто, но он сразу же был настроен позитивно с технической точки зрения, а также с точки зрения мотивации игрока и того, что он мог привнести в наш бренд. Как отреагировал Аллегри? Он сказал, что он счастливый тренер.

Напомним, что минувшим летом Роналду сменил "Реал" на "Ювентус". Он возглавляет бомбардирскую гонку серии А, имея 14 голов после 19 туров. Всего в составе туринского клуба он провел 24 матча, в которых забил 15 голов и отдал 7 результативных передач.

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