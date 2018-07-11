Гендиректор "Ювентуса": "Роналду сам выбрал наш клуб"

Генеральный директор "Ювентуса" Беппе Маротта рассказал, что нападающий Криштиану Роналду лично захотел продолжить карьеру в туринской команде. Вчера стало известно, что 33-летний португалец заключил со "Старой Сеньорой" четырехлетний контракт.

- Подписание Роналду - отличная командная работа, я очень счастлив, - завил Маротта. – Роналду был первым, кто поверил в эту сделку, он сам выбрал "Ювентус". Когда мы поняли, что можем воспользоваться этим шансом, акционеры согласились поддержать клуб. Криштиану счастлив играть за один из величайших клубов мира. Он уже решил, где будет жить, - в роскошном пентхаусе в центре Турина.

Напомним, Роналду перешел из "Реала", за который выступал с 2009 года. Вместе с клубом он выиграл 15 трофеев, в том числе четыре розыгрыша Лиги чемпионов.