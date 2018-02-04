Гендиректор "Ювентуса" процитировал Шопенгауэра в ответ на критику президента "Наполи"

Генеральный директор "Ювентуса" Джузеппе Маротта вспомнил слова великого немецкого философа Артура Шопенгауэра в ответ на обвинения президента "Наполи" Аурелио Де Лаурентиса, что туринский клуб сговорился с "Сассуоло" и "Баварией" ради срыва некоторых трансферов в неаполитанский клуб. Также Маротта упомянул кинобизнес семьи Де Лаурентис.

– Как это ни парадоксально, но критика делает "Ювентус" только сильнее, – приводит Mediaset слова Маротты. – На нас абсолютно не влияет ни один из подобных комментариев. Де Лаурентис, как хороший кинобизнесмен, делает шоу. Но если вы ждете более серьезный ответ, то процитирую слова Шопенгауэра: "Для каждого человека ближний – зеркало, из которого смотрят на него его собственные пороки".