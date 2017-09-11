Гендиректор "Милана": "Цель на сезон - место в четверке"

Генеральный директор "Милана" Марко Фассоне признался, что был удивлен реакцией общественности на поражение команды в матче 3-го тура чемпионата Италии от "Лацио" (1:4). Говоря о выступлении в Лиге Европы, представитель руководства "россонери" предложил не спешить с прогнозами.

- Мы знаем, что команда находится на этапе строительства, - цитирует Corriere dello Sport Фассоне. - Были удивлены реакцией общественности на это поражение. Думаю, (спортивный директор Массимилиано) Мирабелли и (главный тренер Винченцо) Монтелла дали правильные объяснения. Наши цели не меняются. Мы будем бороться за место в четверке, которое дает право сыграть в Лиге чемпионов.

Лига Европы? У нас есть амбиции и осознание того, что мы выступаем в крупном европейском турнире. Первоочередная цель - занять место в верхней части группы. Тогда, если мы выйдем в плей-офф, постараемся сделать все возможное.