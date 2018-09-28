Гендиректор "Интера": "Мы работаем над тем, чтобы сократить отставание от "Ювентуса"

Генеральный директор "Интера" Алессандро Антонелло надеется, что его команда сможет сократить отставание от "Ювентуса". Он подчеркнул, что именно миланцы последними добивались успеха до эры доминирования "Ювентуса".

– Мы преследуем "Ювентус" и должны попробовать сократить отставание, – цитирует A Bola Антонелло. – Именно мы в последний раз выиграли Лигу чемпионов, серию А и Кубок Италии. Работаем над тем, чтобы догнать туринцев. Возможно, "Ювентус" сейчас одна из лучших команд в мире, но мы готовы его победить. У нас есть стратегия, свой план. Хотя "Ювентус", конечно, добавил себе миллионы поклонников, когда объявил о покупке Роналду.