Гаттузо сменит Монтеллу на посту главного тренера "Милана"?

Бывший полузащитник "Милана" Дженнаро Гаттузо может сменить Винченцо Монтеллу на посту главного тренера команды, утверждает La Repubblica. По информации источника, экс-хавбек "россонери" является основным претендентом на эту должность.

Отмечается, что нынешний наставник "Милана" стал близок к увольнению после того, как команда в 14-м туре чемпионата Италии дома сыграла вничью с "Торино" (0:0). На данный момент команда Монтеллы занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 20 очков. Отставание от идущего первым "Наполи" составляет 18 очков.

Напомним, Гаттузо выступал за "Милан" с 1999 по 2012 год. Вместе с "россонери" он стал двкратным чемпионом Италии и двукратным обладателем национального суперкубка. Также он завоевал Кубок Италии. На международной арене он по два раза стал победителем Лиги чемпионов и обладателем Суперкубка УЕФА, а также стал победителем клубного чемпионата мира. Вместе со сборной Италии он в 2006 году выиграл чемпионат мира.