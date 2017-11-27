Гаттузо сменил Монтеллу на посту главного тренера "Милана"

"Милан" на своем официальном сайте объявил об увольнении с поста главного тренера Винченцо Монтеллы. Руководство командой доверено экс-полузащитнику команды Дженнаро Гаттузо, который тренировал в этом сезоне молодежную команду "россонери".

Монтелла с лета прошлого года тренировал "Милан". Под его руководством команда в 64 матчах одержала 33 победы и 13 раз сыграла вничью (13 побед и 4 ничьи в 23 матчах в этом сезоне). После 14 туров миланский клуб занимает 7-е место в чемпионате Италии, набрав 20 очков. Отставание от идущего первым "Наполи" составляет 18 очков.

Напомним, Гаттузо выступал за "Милан" с 1999 по 2012 год. Вместе с "россонери" он стал двкратным чемпионом Италии и двукратным обладателем национального суперкубка. Также он завоевал Кубок Италии. На международной арене он по два раза стал победителем Лиги чемпионов и обладателем Суперкубка УЕФА, а также стал победителем клубного чемпионата мира. Вместе со сборной Италии он в 2006 году выиграл чемпионат мира.