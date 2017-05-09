Гаттузо после вылета с "Пизой" из серии B может возглавить "Дженоа"

Дженнаро Гаттузо может стать новым главным тренером "Дженоа", сообщает Football Italia. Генуэзцы идут 16-ми в турнирной таблице серии A и пока не обеспечили себе прописку в элите. На данный момент команду возглавляет Иван Юрич.
Гаттузо в текущем сезоне работает с "Пизой", с которой вылетел из серии B, набрав 34 очка в 40 матчах.
Thomas_Boy_
"Пизу", как и "Латину", подкосило снятие очков. К тому же нынешний "Дженоа" так плох, что при всем желании Гаттузо ничего не испортит.
22:04
vonuhap
отсутствие результата - тоже результат
21:59