Гаттузо после вылета с "Пизой" из серии B может возглавить "Дженоа"

Дженнаро Гаттузо может стать новым главным тренером "Дженоа", сообщает Football Italia. Генуэзцы идут 16-ми в турнирной таблице серии A и пока не обеспечили себе прописку в элите. На данный момент команду возглавляет Иван Юрич.

Гаттузо в текущем сезоне работает с "Пизой", с которой вылетел из серии B, набрав 34 очка в 40 матчах.