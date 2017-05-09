21:24 | ФУТБОЛ — Италия

Гаттузо после вылета с "Пизой" из серии B может возглавить "Дженоа"

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Дженнаро Гаттузо может стать новым главным тренером "Дженоа", сообщает Football Italia. Генуэзцы идут 16-ми в турнирной таблице серии A и пока не обеспечили себе прописку в элите. На данный момент команду возглавляет Иван Юрич.

Гаттузо в текущем сезоне работает с "Пизой", с которой вылетел из серии B, набрав 34 очка в 40 матчах.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Thomas_Boy_

"Пизу", как и "Латину", подкосило снятие очков. К тому же нынешний "Дженоа" так плох, что при всем желании Гаттузо ничего не испортит.

22:04

vonuhap

отсутствие результата - тоже результат

21:59