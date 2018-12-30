Гаттузо подтвердил интерес "Милана" к Муриэлю

Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо подтвердил, что красно-черные вели переговоры с "Севильей" об аренде колумбийского нападающего Луиса Муриэля.

- Я не знаю, сможем ли мы заполучить Муриэля, но мы вели переговоры насчет него. Впрочем, как и насчет других игроков. Муриэль может сыграть широко, его можно использовать на позиции нападающего второго плана, - приводит слова Гаттузо Football Italia.

В текущем сезоне Муриэль сыграл 19 матчей за "Севилью", в которых забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.