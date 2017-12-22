Гаттузо не думал об уходе с должности главного тренера "Милана"

Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо опроверг информацию о том, что может уйти в отставку. По словам специалиста, непросто сделать 400 миллионов фанатов счастливыми.

– Я даже не думала о возможности подать в отставку. У нас была встреча с руководством, мы обсудили тренировочный процесс, – приводит Football Italia слова Гаттузо. – Возглавлять "Милан" – большая честь. Знал, что мне предстоят сложности и много работы, чтобы осчастливить 400 миллионов фанатов.

Парни полностью выкладываются на тренировках, но этого мало, потому что во время игр мы демонстрируем минимум. Надеемся на то, что болельщики не будут протестовать.