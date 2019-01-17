Гаттузо дисквалифицирован на один матч серии А за поведение во время игры с "Ювентусом"

Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо дисквалифицирован на один матч чемпионата Италии, сообщает Football Italia. Причиной послужило поведение 41-летнего специалиста во время матча за Суперкубок Италии против "Ювентуса" (0:1).

Сообщается, что Гаттузо угрожал судье в концовке встречи, пытался опротестовать решения арбитра, а также оскорбил его перед церемонией награждения. Один матч пропустит полузащитник "Милана" Франк Кессье, получивший прямую красную карточку в этой встрече, а также защитник "россонери" Алессио Романьоли и хавбек "Ювентуса" Миралем Пьянич (за перебор желтых карточек).

Гаттузо, Романьоли и Кессье пропустят матч 20-го тура серии А против "Дженоа", а Пьянич - игру с "Кьево".

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