Гарай перейдет в "Ювентус" на следующей неделе?

Защитник "Валенсии" Эсекиэль Гарай подпишет контракт с "Ювентусом" на следующей неделе, утверждает VarskySports. По информации источника, переход стал возможен после того как "летучие мыши" подписали арендное соглашение с защитником "Интера" Джейсоном Мурильо.
Ранее сообщалось, что в услугах Гарая заинтересован "Спартак", но жена 30-летнего защитника отказалась от возвращения в Россию (аргентинский игрок обороны с 2014 по 2016 год выступал за "Зенит". - Прим. "СЭ").
Напомним, аргентинец провел в "Валенсии" сезон-2016/17, сыграв во всех клубных турнирах 28 матчей и забив 4 гола.
Tom Sowyer
Это вам не Сашко Панов и не Володя Быстров. Пацан в фанатском тренде
12:35
Thergothon
спасибо жене, что сэкономила бездарным селекционерам деньги. Надеюсь, Федун их там поувольняет.
12:34
SIZ170
а как же * с деЦтва за Спартак* ?
12:19
asc0002
Молодец, правильный выбор.
12:08
Vizioso
Икра всё дальше?:(
12:03
Millwall82
Я же говорил. Главная у них в семье это жена. Какая Россия? Тамара хочет поближе к Милану быть.
12:03
Тихая ночь
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho) tusar-67, кому он нужен? 11:53 может спартаку ?
11:57
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
tusar-67, кому он нужен?
11:53
tusar-67
А как же Спартак а?
11:48