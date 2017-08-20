11:40 | Футбол — Италия

Гарай перейдет в "Ювентус" на следующей неделе?

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Защитник "Валенсии" Эсекиэль Гарай подпишет контракт с "Ювентусом" на следующей неделе, утверждает VarskySports. По информации источника, переход стал возможен после того как "летучие мыши" подписали арендное соглашение с защитником "Интера" Джейсоном Мурильо.

Ранее сообщалось, что в услугах Гарая заинтересован "Спартак", но жена 30-летнего защитника отказалась от возвращения в Россию (аргентинский игрок обороны с 2014 по 2016 год выступал за "Зенит". - Прим. "СЭ").

Напомним, аргентинец провел в "Валенсии" сезон-2016/17, сыграв во всех клубных турнирах 28 матчей и забив 4 гола.

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КОММЕНТАРИИ (9)
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Tom Sowyer

Это вам не Сашко Панов и не Володя Быстров. Пацан в фанатском тренде

12:35

Thergothon

спасибо жене, что сэкономила бездарным селекционерам деньги. Надеюсь, Федун их там поувольняет.

12:34

SIZ170

а как же * с деЦтва за Спартак* ?

12:19

asc0002

Молодец, правильный выбор.

12:08

Vizioso

Икра всё дальше?:(

12:03

Millwall82

Я же говорил. Главная у них в семье это жена. Какая Россия? Тамара хочет поближе к Милану быть.

12:03

Тихая ночь

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho) tusar-67, кому он нужен? 11:53 может спартаку ?

11:57

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

tusar-67, кому он нужен?

11:53

tusar-67

А как же Спартак а?

11:48