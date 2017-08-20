Гарай перейдет в "Ювентус" на следующей неделе?

Защитник "Валенсии" Эсекиэль Гарай подпишет контракт с "Ювентусом" на следующей неделе, утверждает VarskySports. По информации источника, переход стал возможен после того как "летучие мыши" подписали арендное соглашение с защитником "Интера" Джейсоном Мурильо.

Ранее сообщалось, что в услугах Гарая заинтересован "Спартак", но жена 30-летнего защитника отказалась от возвращения в Россию (аргентинский игрок обороны с 2014 по 2016 год выступал за "Зенит". - Прим. "СЭ").

Напомним, аргентинец провел в "Валенсии" сезон-2016/17, сыграв во всех клубных турнирах 28 матчей и забив 4 гола.