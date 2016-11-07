15:36 | ФУТБОЛ — Италия

Гальярдини вызван в сборную Италии вместо Маркизио

0
0
0

В заявке сборной Италии произошли изменения в связи с травмами ряда игроков. Как сообщает AFP, из состава итальянской команды исключен полузащитник "Ювентуса" Клаудио Маркизио, который получил травму колена. Вместо него в команду вызван 22-летний полузащитник "Аталанты" Роберто Гальярдини. Также на случай травмы кого-то из защитников в оборону приглашен Армандо Иццо из "Дженоа".

Италия 11 ноября проведет матч отборочного турнира ЧМ-2018 с Лихтенштейном, а 15 ноября сыграет с Германией в товарищеском поединке.

0
0
0

Материалы REN-TV

Любопытство всемирного масштаба...

Видео: Надежда Савченко прогулялась по Красной площади...

Гиви наступает из Приднестровья...

Никита Джигурда и адвокат Сергей Жорин подрались у здания суда ...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ