Гальярдини вызван в сборную Италии вместо Маркизио

В заявке сборной Италии произошли изменения в связи с травмами ряда игроков. Как сообщает AFP, из состава итальянской команды исключен полузащитник "Ювентуса" Клаудио Маркизио, который получил травму колена. Вместо него в команду вызван 22-летний полузащитник "Аталанты" Роберто Гальярдини. Также на случай травмы кого-то из защитников в оборону приглашен Армандо Иццо из "Дженоа".

Италия 11 ноября проведет матч отборочного турнира ЧМ-2018 с Лихтенштейном, а 15 ноября сыграет с Германией в товарищеском поединке.