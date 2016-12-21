Галлиани ведет переговоры по Луизу Адриану с ЦСКА?

Генеральный директор "Милана" Адриано Галлиани рассматривает возможность продать нападающего Луиза Адриану не только в "Спартак", но и в ЦСКА, утверждает Calciomercato.

По информации источника, переговоры со "Спартаком" по трансферу 29-летнего бразильца идут, однако сам футболист не хочет идти на понижение зарплаты. Его контракт с миланским клубом рассчитан до 2020 года, по этому соглашению он получает три миллиона евро в год.

Луиз Адриану выступает за "Милан" с 2015 года, куда перешел из "Шахтера". В текущем сезоне чемпионата Италии он провел 7 матчей и не забил ни одного мяча.

Луиз Адриану все ближе к "Спартаку". Подробности переговоров