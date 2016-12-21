Галлиани ведет переговоры по Луизу Адриану с ЦСКА?

Генеральный директор "Милана" Адриано Галлиани рассматривает возможность продать нападающего Луиза Адриану не только в "Спартак", но и в ЦСКА, утверждает Calciomercato.
По информации источника, переговоры со "Спартаком" по трансферу 29-летнего бразильца идут, однако сам футболист не хочет идти на понижение зарплаты. Его контракт с миланским клубом рассчитан до 2020 года, по этому соглашению он получает три миллиона евро в год.
Луиз Адриану выступает за "Милан" с 2015 года, куда перешел из "Шахтера". В текущем сезоне чемпионата Италии он провел 7 матчей и не забил ни одного мяча.
Луиз Адриану все ближе к "Спартаку". Подробности переговоров
BosS73
С Миланом Гинер же дел после Хонды не имеет?
16:16
atl4nt
Свиньи захрюкали. Всерьез, видать, думают, что займут место выше четвертого
16:12
bond1951
в ЦСКА он и даром не надо уже на сходе и что он забил в этом сезоне правильно 0 а кто будет ржать последним посмотрим т вербер63
15:50
werder63
После Траоре в ЦСКА уважающий себя нап не пойдет! С напов ЦСКА вся лига ржала весь 16 год)))
15:40
spetrov
onlywhitespartak :))) Нет уж, нам их и даром не нать! :)
15:35
Красноармеец К
Да, про ЦСКА это смешно выглядит. Видимо, просто макаронники тем самым на Спартак давят. Хотя могли бы и побогаче клуб из России выбрать для такого дела)
15:33
onlywhitespartak
Это не многое что мы можем уступить лошадкам ))))
15:33
Maksim SEMAK
сразу же понятно, что очередная утка от СЭкса...
15:28
Kirrris
Вот и пусть на 3 млн идет в ЦСКА, за одно и копилку их опустошит.
14:54
foreverCSKAforever
Три ляма? Такие бабки в ЦСКА ни один Рейнальдо не сможет заработать. Пусть с Зенитом переговоры инициирует, м.б. это заставит Федуна раскошелиться.
14:53
Гаттузо зол!
местные как бэ журналисты решили, что достаточно чепуху всякую с кальчомеркато переписывать, для читателей лошков мол и этого хватит, пусть хавают. Ню-ню. С бракоделами мы допустим будем нещадно бороться....
14:48
spetrov
Судя по всему, обычные межсезонные слухи. Как про один, так и про другой клуб.
14:47
marsey
да-да, в цска ему точно 3 миллиона будут платить :) пусть идёт лесом, в общем. в наш спартак такого не надо
14:44
71
Пожалуй, не надо... Сдается мне - это второй Траоре...этого еле вроде провожаем). Уж лучше, Адриану, в хлев пусть идет.
14:41
spetrov
Сомнительно. Учитывая, как поступил Милан в ситуации с Хондой, и как на это отреагировал Евгений Леннорович.
14:38
Alex.S
Гиннер ставки поднимает. Ни себе, ни людям.)
14:37
Красно-желтый конь
Какой Адриану, вы упали ночью?)) У нас Панч с Федей будут в атаке, видимо, в ближайшее время, и никаких лосей..
14:29