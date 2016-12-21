14:20 | ФУТБОЛ — Италия

Галлиани ведет переговоры по Луизу Адриану с ЦСКА?

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Генеральный директор "Милана" Адриано Галлиани рассматривает возможность продать нападающего Луиза Адриану не только в "Спартак", но и в ЦСКА, утверждает Calciomercato.

По информации источника, переговоры со "Спартаком" по трансферу 29-летнего бразильца идут, однако сам футболист не хочет идти на понижение зарплаты. Его контракт с миланским клубом рассчитан до 2020 года, по этому соглашению он получает три миллиона евро в год.

Луиз Адриану выступает за "Милан" с 2015 года, куда перешел из "Шахтера". В текущем сезоне чемпионата Италии он провел 7 матчей и не забил ни одного мяча.

Луиз Адриану все ближе к "Спартаку". Подробности переговоров

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КОММЕНТАРИИ (17)
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BosS73

С Миланом Гинер же дел после Хонды не имеет?

16:16

atl4nt

Свиньи захрюкали. Всерьез, видать, думают, что займут место выше четвертого

16:12

bond1951

в ЦСКА он и даром не надо уже на сходе и что он забил в этом сезоне правильно 0 а кто будет ржать последним посмотрим т вербер63

15:50

werder63

После Траоре в ЦСКА уважающий себя нап не пойдет! С напов ЦСКА вся лига ржала весь 16 год)))

15:40

spetrov

onlywhitespartak :))) Нет уж, нам их и даром не нать! :)

15:35

Красноармеец К

Да, про ЦСКА это смешно выглядит. Видимо, просто макаронники тем самым на Спартак давят. Хотя могли бы и побогаче клуб из России выбрать для такого дела)

15:33

onlywhitespartak

Это не многое что мы можем уступить лошадкам ))))

15:33

Maksim SEMAK

сразу же понятно, что очередная утка от СЭкса...

15:28

Kirrris

Вот и пусть на 3 млн идет в ЦСКА, за одно и копилку их опустошит.

14:54

foreverCSKAforever

Три ляма? Такие бабки в ЦСКА ни один Рейнальдо не сможет заработать. Пусть с Зенитом переговоры инициирует, м.б. это заставит Федуна раскошелиться.

14:53

Гаттузо зол!

местные как бэ журналисты решили, что достаточно чепуху всякую с кальчомеркато переписывать, для читателей лошков мол и этого хватит, пусть хавают. Ню-ню. С бракоделами мы допустим будем нещадно бороться....

14:48

spetrov

Судя по всему, обычные межсезонные слухи. Как про один, так и про другой клуб.

14:47

marsey

да-да, в цска ему точно 3 миллиона будут платить :) пусть идёт лесом, в общем. в наш спартак такого не надо

14:44

71

Пожалуй, не надо... Сдается мне - это второй Траоре...этого еле вроде провожаем). Уж лучше, Адриану, в хлев пусть идет.

14:41

spetrov

Сомнительно. Учитывая, как поступил Милан в ситуации с Хондой, и как на это отреагировал Евгений Леннорович.

14:38

Alex.S

Гиннер ставки поднимает. Ни себе, ни людям.)

14:37

Красно-желтый конь

Какой Адриану, вы упали ночью?)) У нас Панч с Федей будут в атаке, видимо, в ближайшее время, и никаких лосей..

14:29

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