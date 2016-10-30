19:24 | ФУТБОЛ — Италия

Галлиани согласится остаться в "Милане" только на должности генерального директора

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Генеральный директор "Милана" Адриано Галлиани отметил, что не уйдет из клуба, если ему будет предложено остаться на своей должности. После продажи акций "Милана" этот пост в ноябре должен занять Марко Фассоне.

- Я не готов оставаться в "Милане" на какой-либо другой должности, кроме генерального директора, - приводит Mediaset слова Галлиани. - Не могу принять другой пост после 30 лет работы в клубе. Но могу оставаться в совете директоров из уважения к собственной карьере. 

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Ботаникум

А на должность "генерального пенсионера" с-р Галлиани не согласится, что ли? Или он ПОЖИЗНЕННЫЙ футбольный функционер типа старины Зеппа Блаттера или "улыбчивого нашего Колоска"???

20:01

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