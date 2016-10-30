Галлиани согласится остаться в "Милане" только на должности генерального директора

Генеральный директор "Милана" Адриано Галлиани отметил, что не уйдет из клуба, если ему будет предложено остаться на своей должности. После продажи акций "Милана" этот пост в ноябре должен занять Марко Фассоне.

- Я не готов оставаться в "Милане" на какой-либо другой должности, кроме генерального директора, - приводит Mediaset слова Галлиани. - Не могу принять другой пост после 30 лет работы в клубе. Но могу оставаться в совете директоров из уважения к собственной карьере.