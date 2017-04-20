Галлиани отказался от работы в "Реале" и может возглавить Федерацию футбола Италии

Бывший вице-президент "Милана" Адриано Галлиани отказался от предложения стать техническим директором "Реала", сообщает Football Italia. Он работал в итальянском клубе на протяжении 31 года - в 1986 году его пригласил Сильвио Берлускони после покупки красно-черных.

13 апреля завершена сделка по продаже 99,9 процента акций "Милана" китайским инвесторам. После перехода новым владельцам Галлиани остался без работы и заявил, что не будет работать в других итальянских клубах.

72-летнего Галлиани прочат на пост президента серии A или главы Федерации футбола Италии.