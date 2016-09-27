Габриэл Жезус: "Отказал "Интеру" и "Ювентусу", так как фанат "Милана"

Нападающий "Палмейрас" Габриэл Жезус, который в январе присоединится к "Манчестер Сити", рассказал о переговорах с "Ювентусом" и "Интером". Также он отметил, что решение принять предложение английского клуба далось ему не легко.

- Переход в "Манчестер Сити" - непростое решение, но я хочу стать лучше и это то, что повлияло на мой выбор, - цитирует Gazzetta Dello Sport Жезуса. - Работа с таким именитым тренером, как Гвардьола, еще одна причина. Роль испанца в переговорах была решающей. Очень рад, что буду работать с ним. Пока не знаю его лично, но он дал мне гарантии. Также я отказал "Интеру" и "Юве", это правда. Я фанат "Милана"!