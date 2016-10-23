06:27 | ФУТБОЛ — Италия

Габриэль Палетта: "Большая удача, что Локателли забил замечательный гол "Ювентусу"

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Защитник "Милана" Габриэль Палетта после матча 9-го тура чемпионата Италии с "Ювентусом" (1:0) выразил удовлетворение победой. Особенно он отметил полузащитника Мануэля Локателли, который стал автором гола.

– Я очень рад за команду и партнеров, – приводит Tmw слова Палетты. – Особенно за Локателли. Он молод и прибавляет с каждым матчем. Большая удача, что ему довелось забить этот замечательный гол. Я один из самых возрастных игроков в команде, поэтому всегда стараюсь помогать другим. Сегодня мы отмечаем победу над "Ювентусом", но завтра забудем об этом и начнем подготовку к следующей игре.

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