Габриэль Батистута: "Месси лучше Роналду просто потому, что он аргентинец"

Бывший нападающий "Фиорентины" и "Ромы" Габриэль Батистута заявил, что нападающий "Барселоны" Лионель Месси является футболистом, вовлеченным в командную игру.

- Если бы я мог выбирать между Месси и Роналду, то взял бы обоих, - цитирует Батистуту Football Italia. - Если мне все же придется выбирать, то я выберу Месси просто потому, что он аргентинец. Если говорить серьезно, то Криштиану очень силен, но они - разные игроки. Месси больше вовлечен в игру. У Роналду же другой менталитет. Такие люди никогда не останавливаются. Он хочет много забивать.

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