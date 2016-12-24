Габигол всем доволен в "Интере", несмотря на отсутствие игровой практики

Нападающий "Интера" Габриэл Барбоза опроверг слухи о возможном уходе из команды. 20-летний бразилец, перебравшийся в Италию летом, понимает, что нужно набраться терпения и ждать своего шанса. В текущем сезоне Габигол провел на поле всего 20 минут.

- Я в "Интере" всего лишь три месяца, очевидно, что мне потребовалось время, чтобы адаптироваться к городу и команде, - цитирует Goal Барбозу. - Я очень счастлив в "Интере". Конечно, надеюсь играть больше, но все понимаю и готов потерпеть. Тренируюсь каждый день, чтобы стать лучше, и ежедневно чувствую себя сильнее. Намерен остаться в "Интере" и оставить свой след в истории клуба, как я сделал это в "Сантосе".