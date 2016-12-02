Габбьядини может покинуть чемпионат Италии этой зимой

Агент нападающего "Наполи" Маноло Габбьядини Сильвио Паглиари сообщил, что к итальянскому форварду проявляют интерес представители других клубов. В частности, уже этой зимой 25-летний форвард может перебраться либо в Испанию, либо в Англию.

– Я никогда не слышал об интересе "Марселя" к Габбьядини, – приводит foot01.com слова Паглиари. – К игроку проявляет интерес ряд других европейских клубов, в числе которых "Валенсия" и "Эвертон". Мы не отрицаем желания игрока сменить лигу, но, в то же время, пока не концентрируемся на каком-то определенном варианте.