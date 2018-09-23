"Фрозиноне" – "Ювентус". Видеотрансляция матча

В матче 5-го тура чемпионата Италии по футболу в воскресенье, 23 сентября, "Ювентус" в гостях сыграет "Фрозиноне". "СЭ" в новом сезоне показывает чемпионаты Испании и Италии. Наши пользователи могут смотреть видеотрансляции всех матчей ла лиги и серии А в прямом эфире на удобном устройстве и абсолютно бесплатно.

Следить за матчем "Фрозиноне" – "Ювентус" вы можете на сайте "СЭ" в прямом эфире с помощью видеотрансляции на этой странице. Начало – в 21.30 (время московское).