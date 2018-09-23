"Фрозиноне" – "Ювентус": видеотрансляция - в 21.30

В воскресенье, 23 сентября, в матче 5-го тура чемпионата Италии по футболу "Фрозиноне" принимает лидера серии А "Ювентус".

"Старая синьора" мощно начала чемпионата и выиграла все четыре матча, а "Фрозиноне" набрала всего одно очко и занимает предпоследнее место. Встреча состоится на стадионе Stadio Benito Stirpe.

"СЭ" в новом сезоне показывает чемпионаты Испании и Италии. Наши пользователи могут смотреть видеотрансляции всех матчей ла лиги и серии А в прямом эфире на удобном устройстве и абсолютно бесплатно.

Следить за матчем "Фрозиноне" – "Ювентус" вы можете на сайте "СЭ" в прямом эфире с помощью видеотрансляции на этой странице. Начало – в 21.30 (время московское).

Что смотреть в воскресенье: Черышев сыграет против "Вильярреала", Роналду попробует забыть удаление

Чемпионат Италии по футболу: турнирная таблица ла лига, календарь и результаты матчей