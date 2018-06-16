"Фрозиноне" вернулся в серию А благодаря победе над "Палермо"

"Фрозиноне" обыграл "Палермо" (2:0) в финале плей-офф за выход в серию А и вернулся в высший итальянский дивизион.

В составе победителей отличились Рафаэле Майелло и Камилло Чиано. В первом матче "Палермо" выиграл со счетом 2:1. По сумме двух матчей победил "Фрозиноне", который во второй раз в своей истории сыграет в серии А.

Плей-офф за выход в серию А

Финал

Ответный матч

"Фрозиноне" - "Палермо" – 2:0

Голы: Майелло, 52, Чиано, 90

Удаление: Давидович, ("Палермо"), 62

Первый матч – 1:2