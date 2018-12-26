"Фрозиноне" - "Милан": видеотрансляция. Live!

26 декабря в рамках 18-го тура чемпионата Италии "Милан" играет в гостях с "Фрозиноне". Красно-черные идут пятыми в турнирной таблице, "Фрозиноне" находится в зоне вылета, имея в активе всего девять очков.

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