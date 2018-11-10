00:27 | Футбол — Италия

"Фрозиноне" и "Фиорентина" победителя не выявили

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"Фрозиноне" и "Фиорентина" поделили очки в матче 12-го тура чемпионата Италии. 

Чемпионат Италии

Серия А 

12-й тур 

"Фрозиноне" - "Фиорентина" - 1:1 (0:0)

Голы: Бенасси, 47 (0:1). Пинамонти, 89 (1:1). 

"Фрозиноне": Спортьелло, Арьяудо, Капуано (Соддимо, 76), Дзампано, Гольданига, Майелло, Чибса, Флут (Кассата, 62), Бегетто, Кэмпбелл (Пинамонти, 62), Чофани.

"Фиорентина": Лафон, Бираги, Пеццела, Витор Угу, Миленкович, Бенасси (Миральяс, 76), Верету, Жерсон, Симеоне (Влахович, 87), Пьяца (Фернандес, 66), Кьеза.

Предупреждения: Дзампано, 26. Арьяудо, 48. Майелло, 68. 

Судья: Паскуа.

9 ноября. Фрозиноне. Стадион "Бенито Стрипе".

Дополнительная информация

http://sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/

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