"Фрозиноне" и "Фиорентина" победителя не выявили

"Фрозиноне" и "Фиорентина" поделили очки в матче 12-го тура чемпионата Италии.
Чемпионат Италии
Серия А
12-й тур
"Фрозиноне" - "Фиорентина" - 1:1 (0:0)
Голы: Бенасси, 47 (0:1). Пинамонти, 89 (1:1).
"Фрозиноне": Спортьелло, Арьяудо, Капуано (Соддимо, 76), Дзампано, Гольданига, Майелло, Чибса, Флут (Кассата, 62), Бегетто, Кэмпбелл (Пинамонти, 62), Чофани.
"Фиорентина": Лафон, Бираги, Пеццела, Витор Угу, Миленкович, Бенасси (Миральяс, 76), Верету, Жерсон, Симеоне (Влахович, 87), Пьяца (Фернандес, 66), Кьеза.
Предупреждения: Дзампано, 26. Арьяудо, 48. Майелло, 68.
Судья: Паскуа.
9 ноября. Фрозиноне. Стадион "Бенито Стрипе".
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