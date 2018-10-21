"Фрозиноне" и "Эмполи" сыграли вничью в матче 9-го тура чемпионата Италии (3:3). Дублем в составе хозяев поля отметился нападающий Даниэль Чофани.

Чемпионат Италии

Серия А

9-й тур

"Фрозиноне" - "Эмполи" - 3:3 (1:1)

Голы: Сильвестре, 8 - в свои ворота (1:0). Зайц, 32 (1:1). Сильвестре, 48 (1:2). Чофани, 54 - с пенальти (2:2). Чофани, 63 (3:2). Салих Учан, 79 (3:3).

"Фрозиноне": Спортьелло, Молинаро, Арьяудо, Капуано, Дзампано, Гольданига, Майелло (Гори, 81), Чибса, Кэмпбелл (Флут, 65), Чано, Чофани (Пинамонти, 85).

"Эмполи": Проведель, Антонелли (Паскуаль, 78), Сильвестре, Майетта, Ди Лоренцо, Акуа, Зайц (Салих Учан, 66), Капецци (Беннасер, 66), Крунич, Капуто, Ла Гумина.

Предупреждения: Зайц, 6. Майетта, 69. Беннасер, 86. Молинаро, 88. Чано, 90+1.

Судья: Орсато.

21 октября. Фрозиноне. Стадион "Stadio Benito Stirpe".

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