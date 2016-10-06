Фредерик Массара назначен новым спортивным директором "Ромы"

Вальтер Сабатини покинул пост спортивного директора "Ромы". По информации, опубликованной на официальном сайте римского клуба, стороны решили прекратить сотрудничество по обоюдному согласию. Также сообщается, что с завтрашнего дня к работе на посту спортивного директора "Ромы" приступит Фредерик Массара. Сабатини занимал пост спортивного директора "Ромы" более пяти лет.

- Я хотел бы поблагодарить Сабатини за проделанную работу и за его преданность команде, – приводит официальный сайт "Ромы" слова президента клуба Джеймса Паллотты.