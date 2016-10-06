20:56 | ФУТБОЛ — Италия

Фредерик Массара назначен новым спортивным директором "Ромы"

0
0
0
1

Вальтер Сабатини покинул пост спортивного директора "Ромы". По информации, опубликованной на официальном сайте римского клуба, стороны решили прекратить сотрудничество по обоюдному согласию. Также сообщается, что с завтрашнего дня к работе на посту спортивного директора "Ромы" приступит Фредерик МассараСабатини занимал пост спортивного директора "Ромы" более пяти лет.

- Я хотел бы поблагодарить Сабатини за проделанную работу и за его преданность команде, – приводит официальный сайт "Ромы" слова президента клуба Джеймса Паллотты.

0
0
0

Материалы REN-TV

Что ждет Украину после Порошенко...

Бессильная ярость крысы...

Путин добился от учителя ответа на вопрос о зарплате...

На мушке: РЛС в Сибири впервые обнаружила баллистическую цель со стороны...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

capitan76

Вы уверены, что это хоккейная новость?

21:38

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ