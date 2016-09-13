Франко Васкес: "Фанаты "Наполи" никогда не простят Игуаину переход в "Ювентус"

Нападающий "Севильи" Франко Васкес уверен, что фанаты никогда не простят Гонсало Игуаину переход из "Наполи" в "Ювентус". Также он считает, что туринцы имеют большое преимущество перед своими соперниками в Италии.

- Фанаты "Наполи" никогда не простят Игуаину переход в "Юве", это как переход из "Бока Хуниорс" в Ривер Плейт" в Аргентине, - цитирует Gazzetta Dello Sport Васкеса. - Такое произошло и происходит, но такое никогда не прощается.

Теперь "Ювентус" имеет огромное преимущество перед остальными командами Италии. Мне нравятся "Рома" и "Наполи", они могут вызвать проблемы у туринцев, но разрыв между командами слишком велик. "Интер" сделал много изменений, это отличная команда, которая всегда должна бороться за чемпионский титул, но это сложно. Тем не менее, положение "Милан" еще хуже. Надеюсь, что они могут вернуться в прежнему уровню, так как позор видеть, что этот исторический клуб не борется за трофеи. Их возвращение на вершину в серии А было бы хорошо.