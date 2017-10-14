Франк Кессье: "В 2013 году агенты обещали мне, что я смогу играть в "МЮ" или "Реале"

Полузащитник "Милана" Франк Кессье признался, что 4 года назад агенты обещали ему, что он сможет играть в топ-клубах Европы. Тогда ивуариец понял, что сможет стать профессиональным футболистом.

- Я понял, что смогу стать профессиональным футболистом на чемпионате мира для игроков до 17 лет в 2013 году, - цитирует Corriere della Sera Кессье. - Я видел полный стадион и множество агентов, которые начали рассказывать мне, что смогут меня привести в "Манчестер Юнайтед" или "Реал". Тогда я понял, что могу приехать в Европу играть в футбол.