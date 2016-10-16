Франк де Бур: "Я не знаю, что происходит в голове у Икарди"

Главный тренер "Интера" Франк де Бур после матча 8-го тура серии А против "Кальяри" (1:2) отметил, что был удивлен тому, что нападающий Мауро Икарди не реализовал пенальти в первом тайме. По словам голландского специалиста, обычно аргентинец в таких моментах ведет себя спокойно.

- Я не знаю, что происходит в голове у Икарди, но обычно он очень спокоен в таких ситуациях, - приводит Football Italia слова де Бура. - Завтра мы обсудим инцидент с болельщиками. Мы все работаем на благо клуба. Думаю, и болельщики тоже должны это делать.