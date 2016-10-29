Франк де Бур: "Важно, чтобы клуб придерживался определенной философии"

Главный тренер "Интера" Франк де Бур считает важным тот факт, что руководство клуба объявило о вере в его работу на посту наставника команды. Также он отметил, что игрокам нужно сплоченно работать для достижения хороших результатов.

- Всегда важно, чтобы клуб придерживался определенной философии, - цитирует Football Italia де Бура. - Это дает уверенность не только тренеру и персоналу, но и игрокам. Ежедневные слухи о том, что тренер может уйти - не очень хорошо для атмосферы в раздевалке. Очень важно, что владельцы клуба публично заявили о своей вере в проект и тренера.

Я не могу тратить энергию на мысли о возможном увольнении. Нужно продолжать работать. Я видел хорошую дисциплину у своей команды в играх против "Саутгемптона" и "Торино", но я хочу, чтобы это было в каждом матче, а не только в одном или двух. Главное - быть одной командой в каждой игре. Только веря в философию и работая вместе можно играть в хороший футбол. Думаю, что игроки понимают это.