Франк де Бур: "В "Интере" я провел три месяца, которые показались мне годом"

Бывший наставник "Интера" Франк де Бур заявил, что короткий промежуток времени, проведенный в итальянском клубе, показался ему очень длинным. Де Бур провел в "Интере" всего 85 дней и возглавил клуб после увольнения Роберто Манчини.

– Уходя из "Аякса" после 25 лет в качестве игрока, тренера и менеджера, было трудно, – цитирует Daily Mail де Бура. – Но в итоге вы понимаете, что нужен новый вызов. В "Интере" мне пришлось столкнуться с такими вещами, которые не связаны с футболом и которые отнимают много энергии.

Каждый раз, когда я думал: "Наконец-то хороший результат, все нормализовалось", - выходит книга Икарди или Брозович оказывается на дискотеке и приходится наказать его. У меня было всего три месяцав клубе, которые мне показались целым годом.