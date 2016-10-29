Франк де Бур: "Пока могу поставить себе 6,5 балла из 10"

Главный тренер "Интера" Франк де Бур, анализируя свою работу у руля команды на данный момент, поставил себе 6,5 балла из 10. При этом голландский специалист выразил надежду, что по окончании сезона оценка возрастет до 7 баллов.

– Я был бы рад поставить себе 7 баллов по десятибалльной шкале, потому что на сегодняшний день я, глядя в глаза каждому игроку, могу сказать, что мы абсолютно честно делаем свою работу, и работы этой много. Мы начали фактически с нуля и добились прогресса в наших показателях как на поле, так и за его пределами. Чемпионат Италии требует отдачи большого количества энергии, но и дает немало. У нас были взлеты и падения, но мы делаем все, чтобы взлетов было больше. Так что я поставлю себе 6,5 балла по десятибалльной шкале, с надеждой, что по окончании сезона оценка возрастет до 7 баллов.