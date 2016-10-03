Франк де Бур: "Ничья в игре с "Ромой" была бы закономернее"

Главный тренер "Интера" Франк де Бур после матча 7-го тура чемпионата Италии с "Ромой" (1:2) выразил мнение, что его команда заслуживала ничейного результата. По словам специалиста, черно-синие контролировали ход встречи во втором тайме.

– Мы проиграли матч в первом тайме, когда "Рома" нас серьезно напугала, – приводит Tmw слова де Бура. – Скорость Салаха и наши ошибки позволили сопернику создавать нам серьезные проблемы. Но после перерыва мы полностью контролировали ход встречи. Ничья была бы более закономерным результатом. Мы слишком легко теряем мяч.