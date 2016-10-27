Франк Де Бур: "Моя ситуация в клубе немного стабилизировалась"

Главный тренер "Интера" Франк Де Бур после победы над "Торино" (2:1) в матче 10-го тура чемпионата Италии подчеркнул, что ему понравились действия своих подопечных. Также голландский специалист подчеркнул, что его ситуация в клубе немного стабилизировалось. Ранее сообщалось, что Де Бур будет уволен со своего поста, если не сможет обыграть "Торино".

– Нормально, что после трех поражений подряд нужно обязательно побеждать, – приводит Football Italia слова Де Бура. – Я очень горжусь своими футболистами, хочу видеть такой подход к делу всегда. Мы позволили "Торино" создать лишь два или три момента, и то, они возникали из-за наших ошибок.

Что касается моей ситуации в клубе, то она немного стабилизировалась. Нам нужно продолжать побеждать, но для меня также важно, как именно мы побеждаем. Сегодня я увидел на поле команду, которая мне по-настоящему понравилось, это шаг вперед . Не хочу, чтобы в игре против "Сампдории" мы сделали шаг назад.