Франк де Бур: "Кондогбья похож на Погба"

Главный тренер "Интера" Франк де Бур сравнил полузащитника своей команды Жоффре Кондогбья с хавбеком "Манчестер Юнайтед" Полем Погба. По словам специалиста, по потенциалу его подопечный не уступает экс-игроку "Ювентуса".

– Кондогбья молод и еще может улучшить свою игру, – цитирует Sky Italia де Бура. – У него хорошие физические данные и техника, но нужно доработать некоторые детали. Он похож на Погба, играет ту же роль на поле, побеждает в единоборствах, отдает передачи. У него есть все, чтобы стать намного сильнее.