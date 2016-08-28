22:54 | ФУТБОЛ — Италия

Франк де Бур: "Интер" мог победить "Палермо" со счетом 4:1"

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Главный тренер "Интера" Франк де Бур разочарован результатом мачта 2-го тура чемпионата Италии с "Палермо" (1:1). Специалист уверен, что его команда могла забить на три мяча больше, если реализовала голевые моменты.

- "Интер" действовал намного лучше, чем в прошлом туре, - приводит Gazzetta dello Sport слова де Бура. - Мы расстроены, потому что могли побеждать со счетом 4:1, если посмотреть на игру во втором тайме. Уверен, что в следующей встрече мы одержим победу. Нам не повезло - соперник забил первым ударом. Но я доволен изменениями в своей команде.

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