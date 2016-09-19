Франк Де Бур: "Интер" должен так играть всегда, а не только с "Ювентусом"

Главный тренер "Интера" Франк Де Бур после матча 4-го тура чемпионата Италии с "Ювентусом" (2:1) выразил удовлетворение результатом встречи. Специалист подчеркнул, что команде нужно прибавлять в стабильности.

– Я не хочу говорить о каком-либо реванше или чуде, – приводит Tmw слова Де Бура. – Сегодняшний матч поможет игрокам и болельщикам верить в то, что мы делаем. Нужно усердно работать, чтобы показывать такую игру каждую неделю, а не только против "Ювентуса". Надо прибавлять именно в этом. Исключение Брозовича? Никто не важнее "Интера". Каждый вовлечен в процесс, и его кто-то этого не делает, нужно послать сигнал всей группе. Это не только мое решение – клуб понимает этот выбор.