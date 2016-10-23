Франк Де Бур: "Это был не мой "Интер"

Главный тренер "Интера" Франк Де Бур после матча 9-го тура серии А против "Аталанты" (1:2) отметил, что его команда удачно провела вторую половину встречи. По его словам, исправить турнирное положение в таблице черно-синие смогут в том случае, если будет играть так же. Милансая команда после трех поражений подряд занимает 14-е место в чемпионате.

- Мы знали, что играть в Бергамо всегда сложно, - приводит Football Italia слова Де Бура. - В первом тайме на поле была только "Аталанта", это был не мой "Интер". Я не знаю, что произошло. Во второй половине мы сыграли намного лучше, доминировали на поле.

Плохо, когда такой большой клуб проигрывает три матча подряд. Но я считаю, что мы сможем исправить ситуацию, если будем играть так, как во втором тайме. Я хочу видеть такой "Интер".