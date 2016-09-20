17:47 | ФУТБОЛ — Италия

Франк де Бур: "Брозович вернется в состав, когда осознает свою неправоту"

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Главный тренер "Интера" Франк де Бур перед гостевым матчем 5-го тура чемпионата Италии против "Эмполи" заявил, что полузащитник Марсело Брозович должен признать свою неправоту и продемонстрировать дисциплинированное отношение к работе для возвращения в состав команды. Хорватский хавбек потерял место в основе после эмоциональной реакции на замену в матче 4-го тура против "Ювентуса" (2:1).

– Брозович должен доказать, что "Интер" – это его команда, – приводит Football Italia слова де Бура. – Его возвращение – это отнюдь не проблема, а всего лишь вопрос времени. Мне была непонятна его реакция на замену, поэтому он вернется в состав, когда осознает свою неправоту и будет вести себя более дисциплинированно.

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