Франческо Тотти: "Я впервые боялся не забить пенальти"

Нападающий "Ромы" Франческо Тотти признался, что боялся не забить пенальти в матче чемпионата Италии с "Сампдорией" (3:2). На его счету решающий гол на последних минутах поединка.

– Игру выигрывают 11 футболистов, – цитирует Sky Italia Тотти. – Я стараюсь вносить свой вклад, когда выхожу на поле. Это был первый раз, когда я боялся промахнуться. Было слишком важно увенчать матч голевым пасом и победным голом. К тому же перед родными фанатами я не мог ошибиться.