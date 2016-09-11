20:33 | ФУТБОЛ — Италия

Франческо Тотти: "Я впервые боялся не забить пенальти"

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Нападающий "Ромы" Франческо Тотти признался, что боялся не забить пенальти в матче чемпионата Италии с "Сампдорией" (3:2). На его счету решающий гол на последних минутах поединка.

– Игру выигрывают 11 футболистов, – цитирует Sky Italia Тотти. – Я стараюсь вносить свой вклад, когда выхожу на поле. Это был первый раз, когда я боялся промахнуться. Было слишком важно увенчать матч голевым пасом и победным голом. К тому же перед родными фанатами я не мог ошибиться.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Lars Berger

Тотти - Великий. И он имеет право на любые комментарии...

21:31

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