Франческо Тотти: "Я ухожу, хотя не готов к этому"

Нападающий "Ромы" Франческо Тотти выступил с речью перед болельщиками клуба. Форвард написал прощальное письмо и прочел его перед переполненным стадионом "Олимпико" после матча 38-го тура чемпионата Италии против "Дженоа" (3:2), который стал для капитана римлян последним в клубе.

Приводим полностью прощальное письмо Франческо Тотти:

– Спасибо, "Рома"! Спасибо маме с папой, моему брату, родственникам и друзьям! Спасибо моей жене и моим детям.



Изначально я планировал сразу зачитать концовку письма, потому что не уверен, что сумею дойти до конца. Невозможно в нескольких фразах пересказать эту историю. Я бы хотел сделать это с помощью песни или поэмы, но я не поэт, поэтому все это время старался показывать все своей игрой. Знаете, какая любимая игрушка была у меня в детстве? Мяч, очевидно! И это не изменилось.



Тем не менее, все подходит к концу, и нужно принимать решения. Проклятое время. С ним мы имели дело 17 июня 2001 года: все произошло так быстро, мы так ждали финального свистка арбитра. По мне мурашки бегут, когда я вспоминаю день завоевания чемпионства.



Сегодня же настал день, когда время, положив мне руку на плечо, сказало: "Нужно идти дальше, с завтрашнего дня ты больше не будешь носить футболку клуба, бутсы, потому что теперь ты мужчина, и ты больше не можешь ощущать запаха травы на стадионе, солнце, которое ослепляет тебя во время игры, адреналина перед забитым голом, которым ты дышишь".



В течение последних месяцев я чувствовал себя как во сне. Это как школьное время, когда ты видишь свою мечту, но тебя будит мама со словами, что надо идти в школу, а ты хочешь продолжать спать, но этого теперь делать нельзя. Происходящее сегодня – не сон, а реальность. И я не могу обернуть время вспять.



Хочу посвятить эти строки тем ребятишкам, которые когда-то приветствовали меня, а сегодня, вероятно, у них есть уже свои дети, которые также кричат "Tottigol". Мне нравится мысль о том, что моя карьера станет вашей сказкой. Но это подходит к концу, я стою перед вами в клубной футболке в последний раз. Я ухожу, хотя не готов к этому и, возможно, никогда не буду.



Простите за то, что в последнее время я не давал интервью, не делился своими мыслями, но этот период был тяжелым. Сейчас я боюсь. И это не страх перед пенальти. Сейчас я просто не представляю, что будет дальше. Мне нужна ваша поддержка и тепло, вы всегда были со мной, и благодаря вашей любви я смогу перевернуть страницу и переключиться на новую главу жизни.



Настал момент поблагодарить всех одноклубников, тренеров, менеджеров, президентов и людей, которые работали со мной на протяжении многих лет. Благодарю наших фанатов и всех римлян. Родиться римлянином и быть им – большая привилегия. Такая же, как и быть капитаном этого клуба. Вы всегда будете частью моей жизни. Я больше не буду с вами на поле, но мое сердце всегда будет с вами.



Я ухожу в подтрибунное помещение, зайду в раздевалку, в которой я был еще ребенком, и я уйду, как мужчина. Счастлив и горд, что делил с вами эти годы любви. Я люблю вас.