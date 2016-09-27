Франческо Тотти: "Я никогда не выдавливал тренеров из "Ромы"

Капитан "Ромы" Франческо Тотти подчеркнул, что всегда с уважением относился к тренерам клуба и не влиял на их назначение и увольнение. Форвард, которому сегодня исполнилось 40 лет, всю карьеру провел в составе римлян, за это время в команде сменилось более 15 тренеров. На данный момент "Рому" возглавляет Лучано Спаллетти.

- Я никогда не выдавливал тренеров, - цитирует Sky Italia Тотти. - У нас были дискуссии. Не каждый день, но были. Если бы их не было, то это было бы ненормально. Я никогда не выдавливал тренеров из команды и никого не приводил. Я всегда был частью коллектива и всегда двигался в том же направлении, что и клуб.

Стал ли я с возрастом мудрее? Конечно. В 40 лет начинаешь мыслить более глобально ,а не думаешь только о футболе. Мне повезло иметь замечательную семью с тремя прекрасными детьми. Мои мысли примерно на 50 процентов связаны с семьей и на 50 - с футболом.