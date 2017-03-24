Франческо Тотти: "Уже решил, что буду делать в будущем, но пока не расскажу что"

Капитан "Ромы" Франческо Тотти заявил, что уже принял решение, чем займется после завершения карьеры. Также он пошутил, что если перейдет в чемпионат Китая, то сможет продолжать играть в футбол.

- Я много думаю о том, что я буду делать после завершения карьеры, но я знаю, что футбол - это моя жизнь, - цитирует Maurizio Costanzo Тотти. - Мне нравится играть, хотя, конечно, это печально, что сейчас провожу на поле не столько времени, сколько 5 или 10 лет назад. Тем не менее уважаю решения Спаллетти.

Может быть, если переберусь в Китай, то смогу продолжать играть (улыбаясь). Я уже решил, что буду делать в будущем, но не буду говорить это, потому что, может быть, передумаю. Или я буду продолжать играть, или стану тренером, но не буду сидеть за столом, уж лучше искать таланты.