Франческо Тотти собирается выпустить автобиографию

Бывший нападающий "Ромы" и сборной Италии Франческо Тотти в своем Твиттере подтвердил, что выпустит автобиографию через год после завершения карьеры. 41-летний итальянец сыграл свой последний матч против "Дженоа" ровно год назад.
Экс-футболист заявил, что книга выйдет осенью. Она будет посвящена его футбольной и обыденной жизни.
Тотти становился чемпионом Италии в составе "Ромы", а также выигрывал мировое первенство с национальной сборной.
Sto lavorando con @RizzoliLibri e @PaoloCond ad un progetto per me molto importante... novità in arrivo! pic.twitter.com/T1fOZl3Wsk– Francesco Totti (@Totti) 28 мая 2018 г.