Франческо Тотти собирается выпустить автобиографию

Бывший нападающий "Ромы" и сборной Италии Франческо Тотти в своем Твиттере подтвердил, что выпустит автобиографию через год после завершения карьеры. 41-летний итальянец сыграл свой последний матч против "Дженоа" ровно год назад.

Экс-футболист заявил, что книга выйдет осенью. Она будет посвящена его футбольной и обыденной жизни.

Тотти становился чемпионом Италии в составе "Ромы", а также выигрывал мировое первенство с национальной сборной.