Франческо Тотти: "Сейчас не время думать о будущем"

Нападающий "Ромы" Франческо Тотти, ставший автором победного гола в матче 1/4 финала Кубка Италии с "Чезеной" (2:1), отдал должное сопернику. За выход в финал команда поборется с "Лацио".

– Пенальти был однозначный, – приводит Tmw слова Тотти. – Эта победа очень важна. Надо отдать должное "Чезене", которая играла очень организованно и открыто. Эта команда заслуживает большего, чем серия В. Впереди нас ждет замечательное дерби. Сделаем все, чтобы выйти в финал. Мое будущее? Я получу удовольствие от предстоящих трех месяцев, а потом посмотрим. Сейчас не самое подходящее время думать об этом.